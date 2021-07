Reggio Calabria, il Ponte di Sant’Anna perde pezzi: chiusa al traffico la Bretella del Calopinace, caos viabilità – FOTO

9 Luglio 2021 10:23

Reggio Calabria, nella notte sono caduti pezzi della struttura del Ponte di Sant’Anna. Intervenuti i Vigili del Fuoco con la Polizia Municipale, adesso le Bretelle del Calopinace sono chiuse lato mare

Altra giornata di caos per la viabilità nel cuore di Reggio Calabria. Stavolta il motivo è legato all’instabilità del Ponte di Sant’Anna, che ha letteralmente perso pezzi nella notte: i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti, coadiuvati dagli agenti della Polizia Municipale, e ancora adesso sono in corso interventi di messa in sicurezza da parte della Società comunale Castore. Per consentire i lavori, è stata chiusa al traffico la Bretella del Calopinace in direzione mare. Il traffico è stato deviato verso via del Gelsomino. Una lunghissima coda arriva fin in autostrada, gli svincoli del Centro sono bloccati e tutta la zona di Sant’Anna è nel caos. I tecnici comunali hanno anche inibito il transito ai mezzi pesanti in uscita dal raccordo autostradale, ma non è bastato ad evitare questo tipo di disagi (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo).

A destare più preoccupazione, ben oltre rispetto i disagi della viabilità, sono le condizioni del Ponte di Sant’Anna, da tempo con i ferri arrugginiti a vista. Nonostante numerose segnalazioni, ormai da anni, non è mai stata avviata un’operazione di recupero più seria, oltre i rattoppi d’emergenza del momento. Bisognerà – come già accaduto in altre occasioni nel passato – attendere che si verifichi la tragedia anzichè prevenirla?