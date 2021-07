Reggio Calabria, Inner Wheel e Accademia delle Belle Arti insieme per gli Ospedali Riuniti: 3 murales e una carrozzina per il reparto oncologia pediatrica

31 Luglio 2021 16:38

La splendida iniziativa di Inner Wheel con la collaborazione dell’Accademia delle Belle Arti per gli Ospedali Riuniti: donata una carrozzina e 3 murales al reparto oncologia pediatrica

Il reparto di oncologia pediatrica degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria si colora di gioia grazie alla splendida iniziativa realizzata dall’Inner Wheel. L’associazione di Reggio Calabria, che fin dalla sua fondazione si occupa di recupero del territorio, supporto alle donne e agli adolescenti, ha donato una carrozzina sopperendo ad un importante bisogno per i più piccoli. La past president Daniela Labate Suraci ha portato avanti il progetto, affiancata dalla governatrice anno 2021 Luisa Gangeri Nostro, insieme alle altre associate, in un anno reso molto complicato dalla pandemia. Grazie al supporto dell’Accademia delle Belle arti di Reggio Calabria sono stati realizzati inoltre 3 murales per rendere meno grigie le giornate dei piccoli pazienti. I dipinti sono stati realizzati dagli studenti del corso di pittura: Gabrielle Iaria, Ilenia Iozzo, Ambra Migliorazzi ed Emanuele Neri. Il tutto coordinato dal professor Remo Malice.