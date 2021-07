Reggio Calabria, paura a tarda notte: incendio in via Pio XI, 4 mezzi bruciati e fumo fino al 4° piano del palazzo vicino! [GALLERY]

7 Luglio 2021 10:34

Tanta paura nella tarda notte di Reggio Calabria: un furgone ha preso fuoco in via Pio XI, le fiamme hanno coinvolto altri 3 mezzi è il fumo è arrivato fino al 4° piano del palazzo vicino

Mentre Reggio Calabria era in festa per la vittoria dell’Italia sulla Spagna e il raggiungimento della finale di Euro 2021, i residenti di via Pio XI hanno passato una notte di paura. All’angolo con via Monsignor Lanza, un furgone di colore bianco ha preso fuoco (si indaga sul fatto che si tratti di incendio doloso) in piena notte. Le fiamme si sono immediatamente propagate verso 3 mezzi vicini. Le fiamme hanno generato una densa nube di fumo arrivata fino al 4° piano del palazzo vicino entrando anche nelle abitazioni che, a causa del caldo estivo, avevano le finestre aperte. Fortunatamente, una possibile tragedia, dovuta all’inalazione dell’ampia quantità di fumo generata, è stata evitata da un ragazzo che, ancora sveglio, ha dato subito l’allarme. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che la situazione divenisse ancor più grave.