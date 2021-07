Reggio Calabria: paura nella notte per un incendio in contrada Maldariti, diversi veicoli in fiamme [FOTO]

29 Luglio 2021 06:43

Paura nella notte a Reggio Calabria: un incendio ha coinvolto due auto, un furgone e uno scooter in contrada Maldariti

Apprensione nella notte in contrada Maldariti a Reggio Calabria: nella 3ª terza traversa un incendio ha coinvolto due auto, un furgone e uno scooter.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

Non sono al momento note le cause del rogo.