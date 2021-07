Reggio Calabria, enorme incendio sulle colline di Saracinello: paura nella notte, le fiamme si vedono da Messina. Le FOTO

29 Luglio 2021 20:31

Reggio Calabria, enorme incendio sulle colline della zona Sud della città: fiamme a monte di Saracinello, una grande nube di fumo arriva addirittura a Lazzaro

Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio sulle colline di Saracinello, nella zona sud di Reggio Calabria, complici le condizioni meteorologiche. Le fiamme, alimentate dal vento che soffia da Nord sullo Stretto, si muovono rapidamente verso Sud. Il rogo ha generato un’enorme nube di fumo che è arrivata ad oscurare il cielo al tramonto addirittura a Bocale e Lazzaro, sulla fascia jonica reggina. La temperatura, che neanche in serata riesce a scendere sotto i +30°C, nel pomeriggio ha raggiunto i +37°C in città. E’ una notte di paura per le abitazioni situate nell’area interessata dalle fiamme. Il rogo è ben visibile anche da Messina.