16 Luglio 2021 23:03

Altra notte, altro incendio: divampano le fiamme ancora nella zona Sud di Reggio Calabria, a Serro Valanidi

Dopo l’incendio di ieri a Paterriti, la zona Sud di Reggio Calabria “replica” con altre fiamme in una zona vicina: in questi minuti il fuoco sta infatti divampando a Serro Valanidi, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. Intervenuti prontamente sul posto i Vigili del Fuoco, in questi giorni super impegnati per i numerosi e continui incendi di sterpaglie o spazzatura che stanno interessando la città dello Stretto.