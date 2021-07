Reggio Calabria: il prossimo 31 luglio il primo gabinetto del distretto Leo 108 Ya per l’anno sociale 2021-2022

21 Luglio 2021 11:32

Il 31 luglio, alle ore 15:15, presso il Grand hotel excelsior di Reggio Calabria, si terrà il primo gabinetto del distretto Leo 108 Ya per l’anno sociale 2021-2022

Giorno 31 luglio,alle ore 15:15, presso il Grand hotel excelsior di Reggio Calabria, si terrà il primo gabinetto del distretto Leo 108 Ya per l’anno sociale 21-22, organizzato per la prima volta a Reggio Calabria. L’evento consiste nel’ apertura dell’anno sociale del distretto giovanile dei Lions International ,distretto che racchiude le regioni Campania-Basilicata-Calabria e che sarà presieduto per la prima volta da un reggino. Durante l’evento verranno presentati progetti e membri dei vari temi operativi, tra cui si prende ad esempio il progetto operativo nazionale “Safety e Security” tramite il quale alcuni club reggini hanno donato alla croce rossa delle tute operative, di cui la sezione era da anni sprovvista. All’evento parteciperanno sia le autorità e soci distrettuali, sia autorità associazionistiche nazionali. “La tipologia di evento è una rarità nella città di Reggio Calabria, soprattutto a livello giovanile”, sottolineano gli organizzatori.