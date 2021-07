Reggio Calabria: il Comitato di Quartiere Viale Calabria-Via Palmi organizza proiezioni di film

29 Luglio 2021 12:21

Reggio Calabria: la nota del Presidente del comitato Viale Calabria-Via Palmi Giandomenico Posillipo

“Il Comitato di Quartiere Viale Calabria-Via Palmi con la preziosa e indispensabile collaborazione del Circolo del Cinema Cesare Zavattini, organizzano delle proiezioni di film nel cuore del loro quartiere per cercare di risvegliare le coscienze e il senso di appartenenza, un modo per far rivivere i “rioni”, per socializzare e per passare delle serate in modo piacevole e divertente. I film che verranno proiettati sono stati sapientemente selezionati dagli amici del Circolo del “Cinema Cesare Zavattini, a loro va un ringraziamento particolare soprattutto a Lidia Liotta e Tonino de Pace,”. Lo afferma in una nota il Presidente del comitato Viale Calabria-Via Palmi Giandomenico Posillipo.

“Il filo conduttore dei film, sarà la vita di persone comuni la socializzazione e cooperazione tra di esse.

Per noi del comitato è un modo per farci conoscere e per far conoscere le nostre iniziative. Stiamo attraversando un periodo difficile da tutti i punti di vista ed è fondamentale che i cittadini che vivono nei quartieri e che conoscono le criticità e i bisogni vengano coinvolti e responsabilizzati in quelle che saranno tutte le scelte presenti e future, scelte che possono condizionare permanentemente la qualità delle loro vite e quella delle generazioni future”.