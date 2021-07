20 Luglio 2021 15:26

Reggio Calabria, il cartellone di eventi “Accident_ARTE!!”: inizio il 23 Luglio con un incontro sulla comunicazione a cura della Dottoressa Maria Chiara Arillotta e concludendosi domenica 8 agosto con una conferenza di Vincenzo Mercurio

Il cartellone di eventi di “Accident_Arte!!” presso lo spazio “Matuya” comincerà tra qualche giorno, iniziando con un incontro il 23 luglio sulla comunicazione a cura della Dottoressa Maria Chiara Arillotta e concludendosi domenica 8 agosto con una conferenza di Vincenzo Mercurio sull’esperienza del “Proskenion” tra azione e trasmissione applicata alla pratica del teatro. Per presentare un’altra parte del programma è intervenuta Donatella Mannuzza “Matuya rappresenta l’amore per l’arte in tutte le sue forme, lavorando a contatto con l’arte mi accorgo di quanto sia importante – spiega la performer Mannuzza – L’arte apre uno sguardo critico al mondo, aiuta a pensare oltre ogni schema ed è il medico perfetto e più efficace per aiutare una società che crolla. Porto con me un’esperienza che è quella della clownerie, con una realtà impegnata da anni in teatri, luoghi di cura ed in strada. Il progetto ci darà l’occasione di raccontare e raccontarci alla Città, perché crediamo fermamente che operare in un luogo come Reggio offra opportunità altrove impensabili in cui il pagliaccio può diventare uno strumento di comunicazione a dir poco efficace, il veicolo attraverso il quale un adulto e un bambino, o due persone provenienti da continenti lontani, possono tornare a parlare la stessa lingua”. Due i contributi dei “Pagliacci ClanDestini” al calendario del “Matuya”, una conferenza sulle identità sociali nel pomeriggio di martedì 27 luglio ed uno spettacolo la sera di domenica 1 agosto dal titolo “Non è mai troppa musica”. Cinque invece gli interventi del cuoco ayurveda Paolo Mafrici, due incontri sul benessere legati all’alimentazione ed ai massaggi muscolari la sera di domenica 25 luglio ed altri due la sera di venerdì 6 agosto, più una sessione di yoga il sabato successivo. Si ricorda che la partecipazione a tutti gli eventi in calendario sarà gratuita e richiede unicamente la prenotazione obbligatoria ai fini di garantire il rispetto delle normative anticovid-19.