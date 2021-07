Reggio Calabria, domenica 1 agosto il I° Raduno Traina d’Altura [INFO E DETTAGLI]

28 Luglio 2021 17:34

Reggio Calabria, domenica il I° Raduno Traina d’Altura organizzato dall’ASD CH-69

Si svolgerà domenica 1 agosto a Reggio Calabria, il I° Raduno Traina d’Altura della città. Saranno tre i vincitori del torneo ad essere premiati, il 1° classificato vincerà 1.000 euro, il 2° si aggiudicherà 600 euro, il 3° si porterà a casa 300 euro.

L’ASD CH-69 che organizza l’evento è nata nel 2016, dalla condivisione via radio – appunto il Canale VHF 69 – di informazioni in corso di battuta di pesca in altura. L’associazione è nata dall’idea di quattro amici di Reggio Calabria che, da un appuntamento fissato su Whatsapp, si incontravano usando lo strumento radiofonico, nelle incantevoli acque dello Stretto di Messina, sintonizzandosi per lo scambio di informazioni in corso di pesca sul VHF Canale 69.

Lo scopo, limitatamente alle battute di Pesca in Altura, Drifting al Tonno e Pesce Spada, Traina Costiera, è stato sempre quello di condividere i frenetici momenti di Strike, Pesce in Canna e Pesce a Bordo, condividendo immediatamente la posizione gps al gruppo e dando a tutti la possibilità di ulteriori catture. Questo comportamento, negli anni, apprezzato da altri pescasportivi diportisti della Costa Reggina, ha generato curiosità poiché le catture sono diventate sempre più frequenti, con il classico passaparola e il gruppo nato all’inizio da quattro amici, oggi conta ben 42 pescasportivi proprietari di imbarcazione adeguata ad affrontare questo genere di pesca.

Questo brillante risultato ha fatto comprendere al gruppo che lo spirito con la quale vengono condivise le informazioni quando si è in acqua, rende più piacevole ogni battuta di pesca e la rende più sicura. Sia per la navigazione che per eventuali guasti in acqua, il gruppo è sempre presente e pronto ad intervenire e aiutare chi ha necessità.

Il 22 Giugno 2021 dopo una serie di confronti tra tutti i componenti del Gruppo, si è deciso di ufficializzare quanto da tempo veniva fatto privatamente e cioè la nascita dell’A.S.D. CH-69.

“Siamo orgogliosi per la neonata A.S.D. che si è già posta degli obiettivi molto ambiziosi e che porterà avanti con coraggio, grazie al sostegno economico, morale, etico di tutti i Soci Fondatori che, senza pensarci un solo attimo abbiamo deciso, tutti insieme, di fondare con orgoglio tale iniziativa. FIPSAS E CONI in tempi record hanno confermato il loro riconoscimento alla neonata associazione, subito sugellato da un evento come il raduno dell’1 agosto 2021 che da subito ha catalizzato il forte interesse dei pescasportivi e delle aziende di settore che hanno deciso di partecipare e supportare l’associazione. L’evento sarà seguito da un ancora e prestigioso appuntamento che ci vedrà organizzare una Gara di tre giorni nel mese di ottobre. Se anche Tu ami il mare, lo vivi eticamente, moralmente e con senso di appartenenza come noi, contattaci per maggiori informazioni, ti accoglieremo come uno di NOI!!!! Buon Mare A Tutti!!!”, spiegano gli organizzatori.

Per iscriversi alla gara si può inviare una mail a segreteria@ch69.it oppure contattare gli organizzatori Roberto (3886628444), Antonio (3475489195) o Domenico (3493861459). Facebook https://www.facebook.com/groups/265140315382761 e sito www.ch-69.it.