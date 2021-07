Reggio Calabria, ricco calendario di eventi presso lo spazio “Matuya”: domani la presentazione di “Accident_ARTE!!”

22 Luglio 2021 11:55

Reggio Calabria: venerdì la presentazione di “Accident_ARTE!!”, le due settimane di eventi e laboratori gratuiti per presentare le attività che allo spazio “Matuya” si svolgeranno durante tutto l’anno

Questo venerdì mattina a partire dalle ore dieci e mezza in via Sbarre Centrali n.174 sarà presentato “Accident_ARTE!!”, le due settimane di eventi e laboratori gratuiti per presentare le attività che allo spazio “Matuya” si svolgeranno durante tutto l’anno. “Lo spazio ospiterà professionisti ed esperti che operano nel campo dell’applicazione delle arti in ambito educativo e terapeutico, con un approccio interdisciplinare finalizzato a promuovere la pratica artistica come strumento di educazione non formale, basata sull’esperienza, per i bambini e gli adolescenti e di raggiungimento di benessere psicofisico globale per gli adulti – spiega la performer Marìka Gatto – Il progetto promuove il dialogo attivo tra i campi della ricerca artistica e le scienze umane finalizzato alla realizzazione di pratiche culturali di comunità e prospettive di evoluzione dei processi sociali urbani. Tra gli obiettivi, quello di creare opportunità per la creatività indipendente, progetti artistici outsiders creati dal basso”.

Tra gli eventi del cartellone del “Matuya” spiccano gli spazi dedicati all’arte in ogni sua declinazione. Questo sabato dalle 16 alle 23 lo spazio ospiterà la mostra per il decennale dell’associazione “Famiglia Ventura”, dove sculture ed opere di artigianato della collezione sociale racconteranno la storia del sodalizio reggino. Seguirà domenica una conferenza su fotografia e teatro curato da Stefano Costantino. La sera di mercoledì 28 luglio sarà invece il turno di “(RI)Conoscere la Calabria”, un itinerario fotografico di Pietro Cardoso. Si ricorda che la partecipazione a tutti gli eventi in calendario sarà gratuita e richiede unicamente la prenotazione obbligatoria ai fini di garantire il rispetto delle normative anticovid-19.