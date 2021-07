Reggio Calabria: da oggi tre importanti appuntamenti al Parco Ecolandia

8 Luglio 2021 12:12

Reggio Calabria. continua con grande interesse e qualità la serie di concerti al Parco Ecolandia

Questa sera un raffinato appuntamento con il Serena Brancale Trio, una delle voci più talentuose della scena musicale italiana che attraversa funk, jazz e Nu-Soul strizzando l’occhio al rap e all’elettronica. Serena Brancale propone un grande live da non perdere. È riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano Galleggiare, contenuta nell’omonimo album uscito con la WARNER MUSIC ITALY.

Dotata di una voce scura e versatile, di grande creatività, cantante ma anche pianista e percussionista, nei live Serena esprime il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, durante i concerti, degli indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma allo stesso tempo ancora più scatenato.

Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica: da Fiorello a Mario Biondi, Arisa, Tosca, Fabizio Frizzi, oltre che importanti nomi della critica musicale.

L’evento rientra nell’ambito del Festival “Onde road”, ospitato per la prima volta quest’anno dal Parco Ecolandia.

Venerdì 9 luglio si esibiranno “I Mattanza” in “Vuci” Tour 2021, uno spettacolo che intreccia la migliore tradizione di Mattanza, attingendo alle pietre miliari dell’archivio e del repertorio storico del gruppo, con il sound originale del nuovo corso musicale, che in “Magnolia”, ultimo lavoro discografico, trova compiuta rappresentazione. Il repertorio si traduce in una importante raccolta antologica di canti popolari e di parole, pensieri, sogni, che annovera le storie della tradizione popolare, quelle raccolte come diretta testimonianza degli anziani depositari di una cultura orale millenaria e nuove suggestioni, testi inediti che conservano della saggezza primigenia lo spirito identitario ed un corredo emozionale che è figlio di questa terra e che sfida ogni tempo, per restituire ad essa la sua antica bellezza.

Sabato 10 luglio la cantante veneta di origini siciliane Patrizia Laquidara presenterà lo spettacolo Stanze, accompagnata da Daniele Santimone (chitarre e voce), Davide Repele (chitarre, basso e voce) e Davide Pezzin (basso elettrico).

Cantautrice e scrittrice, Patrizia Laquidara è una tra le figure più poliedriche e brillanti della nuova musica d’autore. definita dalla critica “una firma talmente personale da risultare unica”. Il primo album di inediti (dal titolo Indirizzo Portoghese, nel quale spicca uno splendido duetto con Mario Venuti sul brano dal titolo Per Causa D’Amor) le vale nel 2003 l’invito al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, durante il quale si aggiudica il premio Alex Baroni per la migliore interpretazione oltre al Premio assoluto della critica “Mia Martini”. Nel 2018 esce il suo quinto album dal titolo “C’è qui qualcosa che ti riguarda”, indicato dal comitato e dalla giuria del Premio Tenco come uno dei cinque dischi più belli della stagione. La canzone “Il Cigno (The Great Woman)”, contenuta nell’album, è tra le 10 canzoni finaliste del Premio Amnesty International Italia – Voci per la Libertà.

I due concerti, Mattanza e Patrizia Laquidara, rientrano nel programma del Progetto “La Musica che gira intorno” realizzato dall’Univeristà Mediterranea ed ospitato dal Parco Ecolandia. Per questi ultimi due eventi, un servizio navetta permetterà, con una modica spesa, di raggiungere il Parco dal centro città. L’accesso al parco sarà libero, previa prenotazione tramite il modulo disponibile all’indirizzo https://forms.gle/Jqcu3VntRuZxoXmS8.

Tutti i concerti si terranno presso il Parco Ecolandia e avranno inizio alle ore 21,30.