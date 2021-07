Reggio Calabria, copiosa perdita di acqua in via Sbarre superiori: “pericolo per l’incolumità dei pedoni” [FOTO]

22 Luglio 2021 13:13

Reggio Calabria, copiosa perdita di acqua in via Sbarre superiori segnalata il 12 Luglio: “nessuno è intervenuto”

Copiosa perdita di acqua in Via Sbarre superiori a Reggio Calabria diramazione Lombardo vicino al civico 55. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la via è disseminata di buche e l’acqua invade ampia parte della carreggiata. Un residente del luogo scrive: “in data 12 luglio è stata segnalata l’ennesima e copiosa perdita di acqua potabile, che oltre a sprecare migliaia di litri (che il comune paga alla SORICAL) , mette a repentaglio la sicurezza fisica di chi non si sposta in auto, ma nessuno è intervento. Tra l’altro il disservizio è stato segnalato il 20 luglio anche al numero whatsapp dell’assessore Albanese senza nessuna risposta”.