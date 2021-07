Reggio Calabria, Confartigianato: “l’abusivismo, il sommerso e il lavoro nero mettono a rischio le aziende artigiane”

21 Luglio 2021 16:18

“L’abusivismo , il sommerso e il lavoro nero mettono a rischio le aziende artigiane. Un fenomeno crescente secondo i dati Confartigianato dall’agenzia delle entrate. Controlli adeguati e innovativi , unitamente ad una sana educazione civica e sanitaria dei cittadini potranno Gli artigiani che operano in Calabria devono fare i conti ogni giorno con aziende “ fantasma “ che circolano e lavorano senza essere vigilati da alcun organo istituzionale , perché a tutti sconosciuti , fuorché ai tanti inconsapevoli cittadini , che spesso non si rendono conto della pericolosità di servizi e beni acquistati da chi opera in spregio ad ogni normativa di sicurezza”. E’ quanto scrive in una nota Confartigianato Reggio Calabria. “A questo fenomeno sempre più crescente si accompagna anche l’utilizzo irregolare di lavoratori che contribuiscono ad alterare la produttiva e quindi la competitività tra imprese a scapito di chi svolge l’attività imprenditoriale nel rigido alveo del rispetto di norme legali e fiscali. Questo dato emerge con nettezza da uno studio dell’osservatorio Confartigianato imprese Calabria. Sotto attacco di queste “anomalie” produttive è il 32 % delle imprese artigiane calabrese. Costruzioni , pasticcerie ,autoriparazioni , parrucchieri , estetisti ,produzioni di beni , sono alcuni dei settori più esposti. Certo è difficile fare una contravvenzione con l’autovelox ad una vettura senza targa che supera i limiti di velocità . ma se la vettura viene fermata l’identificazione è possibile . Troppe imprese senza targa circolano per la Calabria senza essere identificati . Rispetto a questa anomalia sempre crescente è necessario attivare nuovi e più impegnativi controlli e non fermarsi alle verifiche tradizionali che investono facilmente solo ed esclusivamente le imprese che hanno un codice identificativo , presso tutte le banche dati a partire sconfiggere l’abusivismo ed il lavoro nero che rappresentano uno dei fattori di rischio per l’economia sana”, conclude la nota.