Reggio Calabria: concluse al centro sportivo velico Made in Med Sailing le selezioni zonali della classe Optimist [FOTO]

5 Luglio 2021 18:36

Cala il sipario sulla 2^ Selezionale Zonale della Classe Optimist che si è svolta nel tratto di mare di Contrada Armacà di Reggio Calabria

La manifestazione, svoltasi nelle giornate di sabato e domenica 3-4 luglio, è stata organizzata presso il Centro Sportivo Velico Made in Med Sailing, un progetto sportivo per l’avviamento di bambini e ragazzi agli sport velici. Il Made in Med Sailing negli ultimi quattro anni ha dato un nuovo impulso alla vela reggina, sviluppando un project concept pensato dai ragazzi per i ragazzi. Nella due giorni di regate la città metropolitana di Reggio Calabria si è confermata la Capitale Mediterranea della Vela, offrendo le migliori condizioni meteo per eventi sportivi velici. Alla selezione della VI zona, Calabria Basilicata, valida per la qualificazione alla Campionato Italiano Optimist, hanno partecipato 28 giovani velisti (16 under16 e 12 under11) appartenenti alla al Club Velico Crotone, al Circolo Velico Reggio Calabria, alla Compagnia dello Stretto e al circolo ospitante Made in Med Sailing. L’elenco dei piccoli velisti che rappresenteranno le regioni Calabria e Basilicata alla selezione nazionale classe Optimist, è stato deciso dopo 7 prove complessive svoltesi nelle due selezioni disputate, permettendo a tutti i timonieri di dimostrare le proprie capacità in condizioni meteo diverse, sia per vento, che per correnti. La 2^ selezione di Reggio Calabria è stata caratterizzata il primo giorno da vento particolarmente impegnativo di circa 14 nodi proveniente da nord/ovest, che consentiva di terminare la prima sessione con 3 prove; mentre la seconda giornata il vento più leggero ha dato la possibilità anche a meno esperti di sostenere delle buone performance, garantendo il completamento del programma caratterizzato da tre prove dall’alto tasso tecnico. La manifestazione è stata caratterizzata dall’adesione da parte degli organizzatori e di tutti i giovani velisti impegnati nell’evento al progetto solidale “10.000 vele contro la violenza sulle donne”, issando un lungo nastro rosso sui loro alberi quale segno distintivo e di appartenenza ad una grande, enorme, flotta solidale, per esprimere un tangibile e concreto sostegno alla lotta contro la violenza di genere, ed in particolare sulle donne. Alla fine della manifestazione, la classifica degli Under16 vedeva al primo posto Colella Eliana, (Circolo Velico Reggio), con una sola lunghezza di vantaggio sulla seconda classificata La Greca Marta, (Club Velico Crotone) seguita dalla compagna di squadra Spatolisano Anna Andrea, al quarto posto il giovane atleta di casa Marrara Mattia (Made in Med Sailing) davanti al quinto classificato Dattoli Codispoti Mario (Club Velico Crotone).

Mentre la classifica under11 vedeva primeggiare al primo posto Librandi Emma (Club Velico Crotone) seguita dal compagno di squadra Cortese Dario, al terzo posto il giovane velista di casa Labate Vincenzo Sergio (Made in Med Sailing), precedendo gli ultimi premiati della manifestazione Benedetto Antonio e Ligato Cortese Marina (entrambi Circolo Velico Reggio). La classifica generale ha infine decretato la lista dei piccoli velisti che rappresenteranno la VI zona (Calabria e Basilicata) ai Campionati nazionali delle relative categorie Optimist, per la categoria Under11 saranno Librandi Emma e Cortese Dario (Club Velico Crotone), Labate Vincenzo Sergio del Made in Med Sailing e Benedetto Antonio del Circolo Velico Reggio, mentre per categoria under16 Colella Eliana del Circolo Velico Reggio, La Greca Marta e Spatolisano Siria del Club Velico Crotone e infine il giovane velista di casa Montesano Aldo del Made in Med Sailing. I portacolori del club ospitante hanno confermato la costante e graduale crescita del team del Made in Med Sailing, sotto la sapiente guida del loro allenatore Romeo Paolo Audino, assistito da Giuseppe Cotroneo e l’esperto Francesco Linares. Plauso da parte dei club sportivi partecipanti all’organizzazione del Centro Sportivo Made in Med Sailing, coadiuvato da tanti volontari e dalla società TSWIMM srl, concessionaria dello specchio di mare dove ha sede la base nautica dell’associazione sportiva ospitante. Il Direttivo del Made in Med Sailing, in occasione della premiazione, ha espresso gratitudine a tutti i piccoli atleti che hanno dato un grande esempio di sport con le loro prestazioni di alto valore tecnico. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Presidente della VI Zona FIV Valentina Colella e al Consigliere Nazionale FIV Fabio Colella, che oltre a presenziare in veste di rappresentanti della Federazione Italiana Vela hanno fatto parte del Comitato di Regata che ha fatto un egregio lavoro per garantire lo svolgimento di tutte le prove in programma. L’Associazione Made in Med Sailing ha infine ringraziato tutti i club partecipanti alla manifestazione per il sostegno ricevuto che ha permesso la buona riuscita dell’evento, occasione per i giovanissimi di crescere con la passione della vela e magari un giorno raggiungere risultati importanti.