Reggio Calabria: sorpresi mentre erano intenti a coltivare una piantagione di marijuana, arrestati 3 giovani a Gioiosa Jonica [DETTAGLI]

28 Luglio 2021 08:45

Contrasto alla coltivazione di canapa indiana, arrestati 3 giovani a Gioiosa Jonica

La vallata del Torbido continua ad essere località preferita per i coltivatori di marijuana. In particolare, a Gioiosa Jonica, ieri mattina, i carabinieri, nell’ambito di servizi finalizzati alla repressione della coltivazione di canapa indiana, unitamente a militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, al culmine di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri, hanno arrestato 3 persone, C. G. ventottenne, M. A. ventiseienne e F. A. ventiquattrenne, tutti di Gioiosa Jonica per coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso, in quanto sorpresi mentre erano intenti a coltivare una piantagione di canapa indiana, realizzata in un terreno demaniale sito nell’impervia contrada Ceravolo del comune di Gioiosa Jonica.

Nello specifico, l’operazione di polizia, ha consentito di riscontrare la presenza di circa 260 piane di Marijuana di altezza compresa tra i 50 e i 150 cm tutte in pieno stato vegetativo di cui i tre si prendevano cura, annaffiandole, concimandole e potandole ove necessario.

Gli arrestati, sono stati tradotti presso i rispettivi domicili in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso della stagione estiva i servizi condotti finora dalla Compagnia di Roccella Jonica unitamente ai Cacciatori di Calabria hanno consentito, nel complesso, di rinvenire nella Vallata del Torbido 3 piantagioni per un ammontare di 1118 piante.