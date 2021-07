28 Luglio 2021 11:45

Reggio Calabria: al Parco Caserta Sport Village il 1° Memorial “Claudio Leggieri”, le offerte raccolte durante la serata saranno infatti devolute all’Hospice di Via delle Stelle

Una manifestazione che si annuncia particolarmente emozionate quella che si svolgerà venerdì 30 Luglio alle ore 19 presso la Pista di Pattinaggio “Pino Labate” di Parco Caserta Sport Village, a Reggio Calabria per non dimenticare uno dei più amati rappresentanti del grande hockey reggino degli anni 80 e per ridare spazio a questo sport che tanto accendeva gli animi sportivi di quegli anni nella città di Reggio Calabria. L’evento vedrà lo svolgimento di una partita di Hockey su pattini a rotelle (tradizionali, oggi “quad”), organizzata per onorare la memoria di Claudio Leggieri, un atleta scomparso prematuramente il 12 Giugno dello scorso anno. La partita evocherà il derby che ha reso famoso l’Hockey a Reggio Calabria negli anni ’80, ovvero quello tra le due squadre reggine Polisportiva Garibaldi e Hockey Reggio, una sfida sportiva molto sentita a Reggio Calabria e che faceva gremire le gradinate della pista di Parco Caserta.

Le due squadre, successivamente, si fusero in una sola, la Polisportiva Garibaldi, che partecipò a tanti campionati nazionali in Serie B, fino alla metà degli anni ’90. Claudio Leggieri fece parte di ambedue le formazioni, distinguendosi sempre per il suo carattere gioviale e da vero sportivo, riferimento per lo spogliatoio e un vero amico oltre che compagno di squadra. La sua scomparsa ha pesato molto sul cuore di tutti i compagni di squadra e amici dell’Hockey di Reggio Calabria, e per questo motivo si è pensato di organizzare questo primo memorial in suo onore. L’iniziativa ha anche uno scopo benefico; le offerte raccolte durante la serata saranno infatti devolute all’Hospice di Via delle Stelle di Reggio Calabria. Tutti i reggini sono invitati a partecipare.