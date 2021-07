Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio la presentazione della 1ª edizione della Kermesse “Cantieri Culturali” [FOTO e INTERVISTE]

10 Luglio 2021 15:55

Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio la presentazione della 1ª edizione della Kermesse “Cantieri Culturali” nata dall’unione di due importanti realtà artistiche del territorio Reggio FilmFest e Officina dell’Arte

Teatro e cinema sotto le stelle sul lungomare reggino. E’ stata presentata questa mattina a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la prima edizione della Kermesse “Cantieri Culturali” nata dall’unione di due importanti realtà artistiche del territorio: Reggio FilmFest e Officina dell’Arte. Tutti i dettagli del vasto programma che, per due settimane, a partire da lunedì sino a domenica 25 luglio, vedrà l’arena “Ciccio Franco” location di mostre, spettacoli teatrali, proiezione cinematografiche, live musicali, balletti, masterclass e tanto altro ancora ma, soprattutto, sarà la “casa” di artisti del Belpaese pronti a calcare il red carpet e a presentare i loro film, libri, spettacoli.

“Usciamo da una fase di grandissima incertezza, in cui l’interrogativo ricorrente non è “chissà quando, ma se torneremo alla normalità”. E solo chi opera in questo settore e deve svolgere l’impegnativa opera di programmazione, sa quanto questa precarietà possa pesare – afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà -. Questo grande evento, è qualcosa che non va dato per scontato. E’ una rassegna di primissime firme del cinema, del teatro e dello spettacolo. Un mix di grandi artisti che scelgono Reggio in ragione dei rapporti personali, professionali e di stima costruiti in questi anni dagli operatori del settore che hanno reso Reggio Calabria un luogo attrattivo nell’ambito dei più prestigiosi circuiti artistici. Naturalmente, si deve fare sempre di più e le stesse istituzioni oltre il patrocinio dell’evento, sono chiamate a compiere uno sforzo ulteriore, anche nella direzione della istituzionalizzazione degli eventi che hanno ormai acquisito un ruolo anche identitario e, soprattutto, generano ricadute positive per il territorio in termini non solo economici ma a che sociali e culturali”.

Pienamente concorde il consigliere delegato ai Grandi Eventi Mario Cardia che ha sposato subito l’ambizioso progetto di Peppe Piromalli e Michele Geria e vede in loro “due imprenditori della cultura che porteranno in riva allo Stretto, ospiti di caratura nazionale ed internazionale che daranno lustro ad una città che ha voglia di riprendersi. Cantieri culturali è il modo migliore per rilanciare la nostra Reggio”.

“Questa kermesse sarà la punta di diamante dell’estate reggina e non va sottovalutato che dietro a questo progetto artistico-culturale, c’è un lavoro certosino di operatori del settore che dimostrano ancora una volta, che la cultura non è un hobby ma un mestiere e ha pari dignità di altri settori” – postilla l’assessore alla Cultura Rosanna Scopelliti.

Per il direttore artistico dell’Officina dell’Arte, Peppe Piromalli, “oggi più che mai, dobbiamo dare risposte alla città e concretizzare quanto sognato nei mesi passati, quando dai balconi, gridavamo e cantavamo tutti: “Vinceremo insieme”, adesso noi siamo pronti con 14 giorni di cinema e teatro e con eventi selezionati che, però, hanno un costo”.

“Non bisogna sottovalutare che chi sceglie di fare cultura non ha solo a che fare con gli artisti ma dietro ad ogni evento, lavorano tante maestranze che vanno ugualmente retribuite – continua Piromalli che ricorda l’apertura del villaggio, il 12 Luglio, con il concerto dell’artista Greg Rega, il 13 l’imperdibile Live “Come se fosse…” del duo Pablo & Pedro, il 15 la serata Sport Heroes di Giusva Branca on ospite l’allenatore Franco Colomba, il 16 lo spettacolo “Troppe Pippe mentali” con Dario Cassini, il 19 lo show di Gennaro Calabrese, il 21 “Tale e Quale Show… Again!” di Gabriele Cirilli e il 25 Luglio l’imperdibile Live “Tipi” di e con Roberto Ciufoli.

“Abbiamo investito su un esperimento culturale molto complesso – conclude Geria del Reggio FilmFest – ma, sono certo, che Reggio Calabria dimostrerà di essere la giusta location per coniugare cinema e teatro all’aperto e Cantieri Culturali potrebbe diventare una kermesse fissa del palinsesto dell’estate reggina. Sono stati selezionati 16 cortometraggi che, da mercoledì prossimo, saranno proiettati all’arena insieme ad anteprime nazionali come il film “E’ per il tuo bene” con la regia di Rolando Ravello e la pellicola “Liberi di scegliere” in programma il 22 Luglio con ospiti gli attori Alessandro Preziosi, Barbara Di Cola e Monica Zapelli. Il 23, sarà la volta di Tomas Arana (coprotagonista del film “Il Gladiatore”) e per Un libro per il Cinema: “I delitti della dolce vita” con l’autore Francesco Caringella. Insomma, un programma variegato per tutti, grandi e bambini”.

Gli organizzatori a margine della conferenza stampa di questa mattina, vista la disponibilità della Città Metropolitana manifestata nel suo intervento dal Sindaco, mirata ad incentivare e sostenere concretamente l’importante kermesse culturale, per rendere i vari appuntamenti in cartellone, di cinema e teatro, maggiormente alla portata della cittadinanza in questa fase di ripartenza post pandemia, la Direzione del ReggioFilmFest e di Officina dell’Arte condividono il messaggio e l’intento e non si tirano indietro. Comunicano quindi, che il biglietto di ingresso al villaggio culturale avrà un costo rimodulato. Precisamente, a partire dalla serata di lunedì 12, il costo sarà di € 15 in parterre, € 10 in gradinata per gli spettacoli teatrali ed € 10 in parterre ed € 5 per le giornate di cinema.

Il programma “Cantieri Culturali 2021”

12 LUNEDÌ

20:00 Inaugurazione Mostra Fotografica “Cinema e Teatro in Calabria” a cura di Antonio Sollazzo.

20:30 Villaggio Cantieri Culturali 2021- Presentazione progetto e programma delle serate (Animazione culturale con Giorgio Casella e Paola Bonacina)

21:30 Red Carpet Introduzione e perfomance di danza di Samuela Piccolo

Concerto live di Greg Rega (Vincitore di All Together Now)

13 MARTEDÌ

20:00 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

21:00 Red Carpet Chiacchiera Culturale con Pablo & Pedro. A seguire Spazio Touring

21:30 Live “Come se fosse…” di Pablo & Pedro

14 MERCOLEDÌ

20:30 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

20:45 Concorso di Cortometraggi “Millennial Movie” proiezione di 4 Film cortometraggi selezionati

21:30 Red Carpet Chiacchiera Culturale con Rolando Ravello e Giuseppe Battiston. A seguire Spazio Touring

22:00 Evento speciale su invito, Film “E’ per il tuo bene” regia di Rolando Ravello

Ospiti Rolando Ravello e Giuseppe Battiston

15 GIOVEDÌ

20:30 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

21:00 Red Carpet Movie Sport Heroes di Giusva Branca ospite Franco Colomba. A seguire Spazio Touring

21:30 Film “Maledetto United” regia di Tom Hooper con Michael Sheen

16 VENERDÌ

20:30 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

21:30 Red Carpet Chiacchiera Culturale con Dario Cassini. A seguire Spazio Touring

21:30 Spettacolo Live “Troppe Pippe mentali” con Dario Cassini

17 SABATO

20:30 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

21:00 Concorso di Cortometraggi “Millennial Movie” proiezione di 3 Film cortometraggi selezionati.

22:30 Red Carpet Film “I predatori” regia di Pietro Castellitto. Ospite Dario Cassini

18 DOMENICA

20:30 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

21:00 Spazio Touring Un Libro per il Cinema: Mariano D’Angelo presenta “Il Bastardo”

21:30 Red Carpet Proiezione Speciale: Film di animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”

regia di Lorenzo Mattotti, ospite Roberto Ciufoli

19 LUNEDÌ

20:30 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

21:00 Red Carpet Chiacchiera Culturale con Gennaro Calabrese. A seguire Spazio Touring

21:30 Spettacolo Live Gennaro Calabrese show

20 MARTEDÌ

20:30 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

21:00 Concorso di Cortometraggi “Millennial Movie” proiezione di 3 Film cortometraggi selezionati

21:30 Red Carpet Chiacchiera Culturale con Francesco Lagi e Silvia D’Amico. A seguire Spazio Touring

22:00 Film “Quasi Natale” Regia di Francesco Lagi con Francesco Colella e Silvia D’Amico

21 MERCOLEDÌ

20:30 Apertura Villaggio Cantieri Culturali 2021

21:00 Red Carpet Chiacchiera Culturale con Gabriele Cirilli. A seguire Spazio Touring

21:30 Spettacolo Live “Tale e Quale Show… Again!” di Gabriele Cirilli

22 GIOVEDÌ

09:00 Casa Circondariale “G. Panzera” – Reggio Calabria “Cinema fuori e dentro le Mura”

Proiezione Film “Il colore della libertà – Goodbye Bafana” regia di Bille August con il Patrocinio dell’Ufficio del Garante dei Detenuti

20:30 Concorso di Cortometraggi Giustizia e Umanità – Liberi di scegliere” proiezione di 3 Film

21:00 Red Carpet Chiacchiera Culturale con Alessandro Preziosi, Barbara Di Cola e Monica Zapelli.

Saverio Malara e Roberto Di Bella. A seguire Spazio Touring

22:00 “Cinema fuori e dentro le Mura” Film “Liberi di scegliere” regia di Giacomo Campiotti con

Alessandro Preziosi, Barbara Di Cola.

23 VENERDÌ

20:30 Concorso di Cortometraggi “Millennial Movie” proiezione di 3 Film cortometraggi selezionati

21:15 Red Carpet Chiacchiera Culturale con Tomas Arana (coprotagonista del film “Il Gladiatore”).

A seguire Spazio Touring

21:30 Un Libro per il Cinema: “I delitti della dolce vita” con l’autore Francesco Caringella.

Introduce Giovanna Suriano (Avvocato Presidente Fondazione Aiga T. Bucciarelli)

Film fuori concorso “Non sono un assassino” regia di Alessandro Zaccariello con R. Scamarcio, A. Boni,

Pesce, C. Gerini, S. D’Amico – Ospite Agostino Saccà, produttore.

24 SABATO

20:30 Concorso di Cortometraggi “Millennial Movie” proiezione di 3 Film cortometraggi selezionati

21:15 Red Carpet con Roberto Ciufoli e Francesco Colella. A seguire Spazio Touring

21:45 Film “Il mio corpo vi seppellirà” regia di Giovanni La Parola, con Guido Caprino, Margareth Madè, Rita Abela e Giovanni Calcagno.

25 DOMENICA

20:30 Red Carpet

Chiacchiera Culturale sulla serialità:“Cinema in Serie”con Angela Fontana, Francesco Colella (attore ZeroZeroZero), Federico Cesari (Skam Italia), Stella Egitto (Buongiorno, Mamma!)

21:30 Red Carpet Premiazioni RCFF, Premio Leopoldo Trieste, Premio Raf Vallone, Premio Oreste Lionello, Premio MIllennial Movie

Spettacolo Live “Tipi” di e con Roberto Ciufoli