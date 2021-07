Reggina, finisce l’avventura di Rivas alle Olimpiadi: Honduras travolto 6-0 dalla Corea del Sud

28 Luglio 2021 15:30

Rigoberto Rivas fuori dalle Olimpiadi di Tokyo: il calciatore della Reggina si aggregherà al gruppo amaranto

Finisce dopo sole tre partite l’avventura di Rigoberto Rivas alle Olimpiadi di Tokyo. Il calciatore amaranto, nonostante il gol decisivo nel secondo match, saluta in anticipo la competizione. Il suo Honduras ne ha presi 6 dalla Corea del Sud nell’ultima partita del girone, chiudendo a soli tre punti e con l’ultimo posto in classifica. Rivas raggiungerà quindi il gruppo amaranto. Rientrerà al Sant’Agata, per la seconda parte di ritiro, visto che la prima a Sarnano è praticamente conclusa.