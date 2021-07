Reggina, da idea a possibile fumata bianca: ora Raul Asencio è molto più vicino agli amaranto

21 Luglio 2021 17:56

Passi avanti tra la Reggina e Raul Asencio: il giovane attaccante è più vicino che mai alla squadra amaranto

Passi avanti e sensazioni positive. Quella che qualche giorno fa era stata posta come “un’idea”, adesso è diventata di più, molto di più. E potrebbe trasformarsi realmente, addirittura, in fumata bianca. Raul Asencio è più vicino alla Reggina. Più vicino di quanto non lo fosse qualche giorno fa, quando era (ri)uscito fuori il suo nome in questa sessione di mercato. Il ds Taibi ci riferì di “un’idea” e nulla più, in quel momento, anche se forse era già qualcosa di più. Probabilmente, però, non voleva sbilanciarsi troppo. C’è da mettere in conto la forte concorrenza su giocatore svincolato, giovane, Under e con una discreta esperienza in B. E c’è anche la volontà di non esporsi troppo, in situazioni come questa, anche per evitare possibili aste al rialzo. Ad oggi, però, dall’idea si è passati concretamente a molto, molto di più. I classici giochetti del mercato in cui tutto può cambiare in pochi giorni o in poche ore, in un senso o nell’altro. La Reggina il colpo lo ha affondato seriamente e ha posto le proprie condizioni. Adesso attende, ma le sensazioni – appunto – sono molto positive.