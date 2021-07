Reggina, ecco Perparim Hetemaj: è ufficiale il suo arrivo in amaranto

28 Luglio 2021 12:46

Ufficiale l’approdo alla Reggina dell’esperto centrocampista Perparim Hetemaj: la nota del club amaranto

Perparim Hetemaj è un nuovo calciatore della Reggina. Ufficiale il suo approdo in riva allo Stretto, ad annunciarlo è lo stesso club con una nota: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Perparim Hetemaj. Il centrocampista, classe 1986, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. A Perparim un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”. Contratto di un anno, dunque, per il classe ’86, esperto e navigato del calcio italiano (una vita al Chievo in Serie A). Quasi completa la batteria del centrocampo di Aglietti, che necessita forse di un altro innesto (Under) in mediana.