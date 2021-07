Nuova pasticceria-caffetteria in centro: a Reggio Calabria apre “Krema”, dove produzione artigianale e tradizione sono di casa. Dai 32 tipi di cornetto alle limited edition [FOTO e DETTAGLI]

31 Luglio 2021 13:17

Da qualche giorno c’è una nuova pasticceria in centro a Reggio Calabria, in zona Questura: si chiama “Krema” ed è nata con l’obiettivo di regalare ai propri clienti i gusti antichi della tradizione con i richiami all’innovazione e alle idee geniali. Tutti i dettagli e le foto del locale

Da qualche giorno a Reggio Calabria ha preso vita un nuovo progetto. Dalla mente creativa di un giovane imprenditore, infatti, nasce l’esigenza di proporre un concetto di pasticceria innovativo. Siamo lieti di accompagnarvi alla scoperta di “Krema”, pasticceria artigianale e caffetteria. Intervistando il titolare, appare evidente la sua intuizione: quella di tornare alle origini della pasticceria tradizionale per recuperare gli antichi sapori che molti ricordano e che troppi non conoscono.

“Krema” offre un menù vastissimo: si parte da circa 15 tipologie differenti di biscotti e ben 5 gusti di Profiteroles, fra i quali il delizioso limoncello e il sorprendente bergamotto. Per la colazione, invece, vengono proposti circa 32 differenti tipi di cornetto, preparati col metodo tradizionale, ovvero utilizzando un lievito madre di produzione propria. La lievitazione naturale di 12 ore, poi, garantisce leggerezza e digeribilità. Per venire incontro a tutte le esigenze dei consumatori, inoltre, vengono proposte delle varianti prive di zuccheri semplici così da poter essere consumate anche da soggetti diabetici. Non manca una produzione dedicata ai giovani, con un menù composto da Cheesecake, Donuts e Cupcake, il tutto sempre di produzione artigianale.

Ma questa è solo una parte di ciò che troverete da “Krema”, perché le sorprese non finiscono qui. Una delle idee innovative del progetto sarà infatti quella di offrire dei prodotti in edizione limitata, ovvero disponibili solo per sette giorni. Per stuzzicare le curiosità della clientela, la prima limited edition sarà il cornetto “Re nero”, con farcitura al Baileys. Grazie alla collaborazione con la rinomata torrefazione Crucitti, sarà possibile inoltre degustare ben tre tipi di caffè, una miscela classica e due monorigine 100% arabica (colombia e nicaragua) . Tutto questo è “Krema”, Pasticceria artigianale e caffetteria. Sul corso Garibaldi, a due passi dalla stazione centrale (zona Questura).

Vi invitiamo a seguire “Krema” su Instagram alla pagina “kremaofficial” e su Facebook alla pagina “kremarc” in modo da rimanere aggiornati e scoprire le varie limited edition e tutti i prodotti stagionali. In alto la gallery con tutte le foto più belle della nuova attività.

Articolo Pubbliredazionale