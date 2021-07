Olimpiadi di Tokyo, torna al successo l’Italia del volley maschile: battuto 1-3 il Giappone padrone di casa

28 Luglio 2021 15:00

L’Italia dimentica il ko contro la Polonia e torna al successo nella terza sfida delle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri superano 1-3 il Giappone padrone di casa

Attacco devastante e difesa solida, l’Italia torna al successo alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la vittoria inaugurale contro il Canada, arrivata al tie-break, gli azzurri avevano perso rovinosamente per 3-0 contro la Polonia. Nella terza gara della mattinata odierna è arrivata una vittoria scaccia crisi e scaccia critiche. Battuto 1-3 il Giappone padrone di casa, squadra ostica che non si è mai data per vinta, anche quando si è ritrovata sotto di due set (20-25 / 17-25), accorciando nel terzo periodo di gioco (25-23). La classe di Giannelli (assente con la Polonia) e il talento di Zaytsev e Juantorena hanno però permesso all’Italia di vincere 21-25 il quarto set, quello decisivo, placando gli ultimi tentativi di rimonta di un Giappone mai domo. Gli azzurri torneranno in campo il 30 luglio contro l’Iran che si trova attualmente al 3° posto, appaiato insieme all’Italia.