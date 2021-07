Trenitalia lancia 14 nuovi collegamenti giornalieri con treni e bus per le spiagge della jonica calabrese: tutti i DETTAGLI

22 Luglio 2021 13:01

Trenitalia: dal 24 luglio nuovi collegamenti con il Cedri Beach Link e il Capo Vaticano Link e dal 18 luglio con Soverato Line e Cosenza – Metaponto

Dal 24 luglio partiranno il Cedri Beach Link e il Capo Vaticano Link, i nuovi servizi treno+bus di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), realizzati in collaborazione con la Regione Calabria, che renderanno più facile raggiungere le località turistiche calabresi. Dal 7 agosto sarà attivo un ulteriore servizio intermodale treno+bus, il Sibari Museum Link.

Con gli 8 collegamenti al giorno del Cedri Beach Link, dalla stazione di Praja, sarà possibile giungere in prossimità delle spiagge di San Nicola Arcella in bus.

Sono 5 i collegamenti giornalieri per il Capo Vaticano Link, che dalla stazione di Ricadi permetteranno di raggiungere in bus la località balneare di Capo Vaticano, lungo la Costa degli Dei.

Dal 7 agosto arriva un ulteriore servizio treno+bus, il Sibari Museum Link, che collegherà la stazione di Sibari al Museo archeologico nazionale della Sibaritide. Il biglietto treno+bus è acquistabile sui canali di vendita di Trenitalia come unica soluzione di viaggio.

Servizi che si aggiungono a quelli già disponibili per chi sceglie di raggiungere comodamente in treno le località turistiche della Calabria.

Il Cedri Line, con 16 collegamenti al giorno, unisce Sapri a Paola proseguendo per Cosenza con fermate nelle principali località balneari della Riviera dei Cedri tra cui Praja a Mare, Scalea, Diamante.

Il Soverato Line, attivo dal 18 luglio, offre 10 collegamenti aggiuntivi giornalieri tra Soverato e Catanzaro Lido con possibilità di prosecuzione e arrivo da Lamezia Terme per unire Tirreno e Ionio e un collegamento intermodale unisce Soverato al centro di Catanzaro.

Il collegamento fra le località di Sibari e Metaponto, di concerto con la Regione Basilicata, con fermate anche nelle principali località Bandiera Blu dell’Alto Ionio, Trebisacce, Villapiana, Roseto Capo Spulico.

Il Tropea Line, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, ferma nelle più belle località di mare lungo la Costa degli Dei e prosegue da Rosarno per Reggio Calabria lungo la Costa Viola.

Sulla costa ionica 14 i collegamenti giornalieri a disposizione dei viaggiatori tra Reggio Calabria e Roccella Jonica, 34 tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo, con un potenziamento dell’offerta festiva verso le principali spiagge della costa, tra le quali Annà.

La collaborazione tra Regione Calabria e Trenitalia permetterà nei prossimi mesi di attivare ulteriori collegamenti intermodali, già in fase di studio.