Nuova eruzione dell’Etna: spettacolo mozzafiato con fontane di lava e boati, le FOTO

4 Luglio 2021 20:40

L’Etna dà spettacolo con una nuova forte eruzione, le immagini del vulcano siciliano

Spettacolo in Sicilia per una nuova eruzione dell’Etna. L’evento di oggi è iniziato intorno alle 15:30, con un passaggio dell’attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud/Est. L’attività è caratterizzata da forti boati e tremori che hanno spaventato la popolazione. Pioggia di cenere segnalata a Milo. In alto la FOTOGALLERY completa.