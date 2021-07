Naso: furioso incendio in contrada San Giorgio, necessario l’intervento di due elicotteri [FOTO]

4 Luglio 2021 19:40

Naso: è sotto costante controllo, l’incendio che questa mattina ha interessato una parte del territorio del comune in provincia di Messina in contrada San Giorgio

E’ sotto costante controllo, l’incendio che questa mattina ha interessato una parte del territorio del comune di Naso in contrada San Giorgio. Nelle prime ore del pomeriggio, alimentati dal vento di levante, alcuni focolai hanno ripreso corpo, un nuovo intervento dell’elicottero della Forestale, ha per il momento, scongiurato un rilevante ritorno delle fiamme. La sala operativa regionale della Protezione Civile, costantemente in contatto con il Sindaco di Naso Gaetano Nanì, sta dirigendo le operazioni di spegnimento ed osservazione, della vasta zona. Già in mattinata il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, dalla squadra forestale di Naso e Tortorici, dei gruppi di volontari di Naso (ed il contributo di vigili urbani e degli operatori comunali), Capo d’Orlando e Brolo, ma soprattutto a due elicotteri che hanno effettuato più di 60 lanci, ha evitato che le fiamme si avvicinassero troppo alle case. “Siamo costantemente al lavoro – ha dichiarato Gaetano Nanì – in queste ore continuiamo a monitorare l’area interessata e grazie ad alcuni presidi, siamo riusciti ad intervenire tempestivamente, bloccando nuovamente le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono coordinate, in modo impeccabile, dalla Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana e a livello provinciale dall’arch. Paparone e dall’ing. Manfrè. Così come sul campo, strategico ed essenziale è stato l’impegno del comandante della Forestale dr. Vincenzo Polino. Ringrazio gli abitanti della zona che hanno contribuito fattivamente ed in modo ordinato, alle attività di spegnimento e le autorità competenti che stanno indagando per verificare l’origine delle fiamme”. Il sindaco che è sempre rimasto sui luoghi per sincerarsi delle condizioni di sicurezza delle persone e delle abitazioni, già la scorsa settimana aveva indetto, per giovedì prossimo 08 luglio, una riunione operativa per fare il punto sul coordinamento delle attività proprie della lotta attiva agli incendi, per i mesi di luglio ed agosto.