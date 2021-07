Naso: domani l’inaugurazione della piazza Falcone-Borsellino [FOTO]

21 Luglio 2021 12:48

Sarà inaugurata domani (giovedì 22 luglio), nella contrada Cresta piazza Falcone – Borsellino. Uno spazio pubblico, un luogo d’incontro a disposizione della collettività, fortemente voluto dall’amministrazione Letizia e completato dall’esecutivo Nanì. Da domani, quindi, la frazione più popolosa del comune di Naso avrà la sua piazza, così come ha voluto puntualizzare il sindaco: “Continuità e buona politica amministrativa nell’interesse della nostra città, lo avevamo assicurato in campagna elettorale, lo confermiamo oggi con i fatti. Un evento storico per Naso – ha ammesso Nanì – che così continua a crescere, a garantire luoghi dove portare i bambini, dove è possibile fare tranquillamente una passeggiata, scambiare due chiacchiere, oppure dedicarsi allo sport. Un grazie a tutti coloro che hanno fatto sì che piazza Falcone – Borsellino potesse diventare realtà, anche all’ing. Giovanni Rubino, nostro assessore e presidente del consiglio recentemente scomparso, che per questo lavoro si è impegnato tantissimo”. “Un altro lavoro che vede la luce – ha commentato l’assessore Nino Letizia – un bene demaniale pubblico, costruito con i fondi europei per le periferie, intercettati nel 2019. E proprio riuscire a reperire risorse esterne per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Naso, continuerà ad essere la nostra missione quotidiana”. La cerimonia di inaugurazione e intitolazione della piazza, si svolgerà giovedì 22 luglio alle ore 17.30.