Messina: sabato una delegazione della Commissione Viabilità incontra i residenti e commercianti di Contrada Principe – S. Agata

22 Luglio 2021 12:06

Messina: sabato il Presidente della Commissione Viabilità Libero Gioveni con alcuni componenti si recheranno in c.da Principe – Sant’Agata per incontrare informalmente una delegazione di residenti e commercianti della zona

Sabato 24 luglio alle ore 10,30 il Presidente della Commissione Viabilità Libero Gioveni con alcuni componenti si recheranno in c.da Principe – Sant’Agata per incontrare informalmente “una delegazione di residenti e commercianti della zona al fine di ascoltare le legittime istanze e osservazioni in merito al progetto di prolungamento della pista ciclabile che, a loro dire, penalizzerebbe non poco sia le attività imprenditoriali, sia la già caotica viabilità nel tratto interessato di via Consolare Pompea, che subirebbe un restringimento della carreggiata con relativa eliminazione di posti auto”.

Gli spunti che emergeranno dall’incontro serviranno alla Commissione per l’approvazione dell’atto di indirizzo rivolto all’Amministrazione che il Presidente Gioveni redigerà e presenterà nella seduta del 2 agosto e che presumibilmente confermerà la posizione già espressa dall’organo consiliare di richiedere la modifica all’attuale progetto spostando il percorso della pista su area demaniale.