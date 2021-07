Messina: incendio nella zona Sud della città, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

10 Luglio 2021 16:19

Messina: incendio nella zona Sud della città in località Ponte Schiavo, le immagini

Nuova giornata di incendi a Messina. Diverse squadre di Vigili del Fuoco sono impegnate, assieme ai Forestali siciliani, nella zona sud della città per un rogo in località Ponte Schiavo. In alto la FOTOGALLERY completa.