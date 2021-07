20 Luglio 2021 15:34

Messina: cambio al vertice della Polizia Ferroviaria a seguito della promozione alla qualifica di Primo Dirigente della D.ssa Alessandra Oliverio

Cambio al vertice della Polizia Ferroviaria di Messina a seguito della promozione alla qualifica di Primo Dirigente della D.ssa Alessandra Oliverio che, per più di 6 anni ha diretto la locale Sezione Polfer e che, attualmente, è in attesa dell’assegnazione di un nuovo prestigioso incarico. La D.ssa Oliverio lascia la Polfer dopo aver dato notevole impulso all’attività operativa della Polizia Ferroviaria di Messina e coordinato, a livello regionale, le attività inerenti i Progetti “Train… to be cool”, sulla legalità e la sicurezza in ambito ferroviario, e “Chirone”, volto ad assicurare un più consapevole ed attento approccio da parte degli operatori di Polizia verso i familiari e le vittime di incidenti ferroviari. Alla guida della Polfer della città dello stretto c’è ora il Commissario Dr. Francesco Benedetto, già Direttore del II Settore e Vice Dirigente della Sezione Polfer di Messina.