Reggina, formalizzata un’altra uscita: Hachim Mastour rescinde con la società amaranto

20 Luglio 2021 17:14

Hachim Mastour ha trovato un accordo di rescissione con la Reggina: non è più un calciatore amaranto, si attende l’ufficialità

Hachim Mastour non è più un calciatore della Reggina. Manca ancora l’ufficialità, ma l’ex Milan ha trovato l’accordo con il club amaranto per la rescissione. Era tra i calciatori rientrati dal prestito e fuori dal progetto, non partiti per il ritiro di Sarnano. Due le opzioni: valutare nuove offerte o rescindere. L’italo-marocchino ha scelto la seconda, anche perché già qualche giorno fa aveva manifestato la sua volontà con una eloquente Instagram Story.

Quasi due anni per lui in riva allo Stretto, senza però mai lasciare il segno. Nella stagione del trionfo in C ha visto il campo pochissimi minuti, mentre in quella di B dell’anno scorso mister Toscano gli ha dato iniziale fiducia, mettendolo in campo per diversi scampoli di partita. Oltre a qualche buona giocata, Mastour ha fatto vedere ben poco. Chiusa la porta da Baroni, è andato in prestito a Carpi, segnando il primo gol tra i Prof.