Buon compleanno Manu Ginobili! Da Reggio Calabria uno splendido omaggio per l’ex Viola: “un mare di emozioni”

28 Luglio 2021 16:08

Tanti auguri a Manu Ginobili per i suoi 44 anni: da Reggio Calabria arriva un omaggio speciale per celebrare il legame sportivo e affettivo che lega la città all’ex cestista della Pallacanestro Viola

Emanuel David Ginobili Macari, per gli amici Manu, per i suoi tifosi una divinità, per chi lo ha visto giocare una fonte perenne di sorriso. Talento sconfinato, garra argentina e una sostanziosa presenza di quelli che dalle sue parti chiamano ‘cojones’, sempre utili quando il pallone scotta, il cronometro scorre e va sparata una tripla in faccia al diretto marcatore. Impossibile non amarlo. IQ cestistico elevato, mentalità da underdog, talento da oro olimpico (Atene 2004) e da 4 volte campione NBA (2003, 2005, 2007, 2014). E pensare che tutto è partito da Reggio Calabria.

La carriera del fenomeno argentino, trasferitosi dal Sud America in Europa, è iniziata proprio sul parquet della Pallacanestro Viola che lo mise sotto contratto nel 1998. Subito una promozione in A1, poi una cavalcata Playoff storica, conclusa con il 5° posto assoluto. A Reggio si respirava aria di grande basket. Fra le due stagioni la chiamata dei San Antonio Spurs con la 57ª pick, una steal clamorosa che sarebbe andata a completare il terzetto terribile con Tim Duncan e Tony Parker, per 16 stagioni complessive vissute in maglia neroargento.

Reggio Calabria ricorda sempre con affetto il suo Manu che ricambia spesso con grande nostalgia, ricordando attraverso i social la sua esperienza reggina. Oggi sono 44 anni candeline spente per un campione senza tempo. Proprio da Reggio Calabria arriva uno splendido omaggio: in calce all’articolo trovate un disegno commissionato dal super tifoso Carlo Vetere al fumettista Antonio Federico, un piccolo regalo di compleanno che rappresenta Manu con lo sfondo dello Stretto e il “mare di emozioni” che ci ha fatto vivere. Tanti Auguri campeon!