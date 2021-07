Arriva la 15ª medaglia per l’Italia alle Olimpiadi: argento nella finale della spada maschile a squadre, Corea imbattibile

28 Luglio 2021 13:06

Medaglia d’argento per l’Italia nella sciabola a squadre maschile alle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri si arrendono ad una pazzesca Corea del Sud

Sfuma un’altra possibilità di vincere una medaglia d’oro per l’Italia. Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo continua ad aumentare dopo i due bronzi arrivati da canottaggio e nuoto, ma si arricchisce di un argento. E come si dice in questi casi “il bronzo si vince, l’argento si perde“. La squadra azzurra della sciabola maschile si arrende ad una strepitosa Corea del Sud in una finale praticamente senza storia. Il terzetto coreano formato da Kim, Oh e Gu si è imposto per 25-46 meritando la medaglia d’oro. Niente da fare per gli azzurri Luca Curatoli, Enrico Berrè e soprattutto Aldo Montano che chiude con un argento la sua carriera olimpica a 42 anni. L’Italia sale dunque a 15 medaglie nel medagliere olimpico: 1 d’oro, 6 d’argento, 8 di bronzo.