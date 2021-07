28 Luglio 2021 10:09

Lillo Valvieri dalla parruccheria al movimento artigiani della Sicilia: “salvaguardare il settore tutelando in primis lavoratori e professionalità”

“La nascita di un movimento politico regionale artigiani per la difesa dei loro diritti, troppo spesso calpestati da una politica distruttiva. Un sogno, il mio, che presto prenderà forma, senza alcuna presunzione se non quella di tutelare la categoria di cui faccio parte, essendo parrucchiere da oltre 20 anni”. E’ quanto afferma Lillo Valvieri. “Un gruppo, composto da disparati rappresentanti, almeno 7 per ogni capoluogo di provincia, che abbia come obiettivo unanime la salvaguardia del settore, tutelando in primis lavoratori e professionalità. La mia idea, nata da un anno a questa parte è il risultato di un impegno sociale che affonda le sue radici nel Natale del 2018. Allora infatti, ho organizzato disparati eventi sul viale Garibaldi, arteria centrale in cui lavoro da anni, per rivalorizzare questa centralissima via, spesso mortificata dalle precedenti amministrazioni. E ancora, la manifestazione organizzata a Piazza Cairoli per la tutela delle partite iva o la protesta insieme ad altri parrucchieri per manifestare il dissenso per le scelte scellerate del Governo, messe nero su bianco nei vari DPCM che si sono rincorsi per un anno e mezzo. Per il momento tengo riservate le mie proposte che porterò fino a Palazzo d’Orleans, ma la prossima mossa sarà quella di reclutare professionisti del settore per portare in alto il nome della categoria”, conclude.