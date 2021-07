Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +36°C in Calabria e +33°C in Sicilia

21 Luglio 2021 22:34

Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +34°C a Cosenza e Reggio Emilia, +30°C a Palermo e Bassano del Grappa

Dopo lo scorso fine settimana caratterizzato da un forte maltempo al Centro/Sud, notiamo un innalzamento delle temperature con una prospettiva di bel tempo per i prossimi giorni. Oggi abbiamo registrato punte di +36°C in Calabria e +33°C in Sicilia

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 21 luglio 2021, in alcune località italiane: