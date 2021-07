L’avvocato reggino Nino Aloi, Gran Maestro dell’Ordine Templare della Pietà del Pellicano, premiato a Lecce con l’Alto Riconoscimento per la letteratura e l’impegno culturale e sociale

27 Luglio 2021 12:03

L’Avvocato reggino Nino Aloi ha ricevuto a Lecce un alto riconoscimento dall’Accademia in Arte nel Mondo

L’avvocato reggino Nino Aloi, Gran Maestro dell’Ordine Templare della Pietà del Pellicano, è stato premiato a Lecce dall’Accademia in Arte nel Mondo con l’Alto Riconoscimento per la letteratura e l’impegno culturale e sociale. L’omaggio a Dante Alighieri è stato consegnato al professionista reggino in occasione del 700° Anniversario delle Celebrazioni che si svolgono in tutto il mondo del Sommo Maestro fiorentino e il riconoscimento è avvenuto per l’impegno profuso nei riguardi dei bisognosi durante il periodo della pandemia.