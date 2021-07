21 Luglio 2021 13:10

Lamezia Terme: incendio al campo rom. Interrogazione del deputato Furgiuele: “è giacente da tempo, senza alcun seguito, un’ordinanza di sgombero, che iniziative intende prendere il Ministro?”

Interrogazione del deputato della Lega, Domenico Furgiuele, sulla situazione del campo rom di Lamezia Terme alla luce di un vasto incendio divampato qualche giorno fa e di un’ordinanza di sgombero mai effettuato:

“Al Ministro dell’interno,

al Ministro della salute

– Per sapere –

Premesso che:

un incendio nei pressi del campo rom di Scordovillo, in Lamezia Terme (CZ), è divampato lo scorso 14 luglio; a ridosso dell’Ospedale della città, tra sterpaglie e arbusti, da quasi mezzo secolo è allocata la bidonville, dove vivono circa mille persone; a bruciare non solo erbacce ma anche e soprattutto ingenti quantitativi di rifiuti e tanti copertoni; la combustione dei diversi materiali ha reso irrespirabile l’aria, con gravissimi disagi per la comunità; la nube tossica, infatti, ha invaso non solo l’intera area ospedaliera, ma levandosi dal luogo del rogo si è pian piano propagata per l’intera città di Lamezia Terme, colpendo anche i comuni limitrofi, con intere famiglie costrette a rintanarsi dentro casa, nonostante le calde temperature, per non respirare l’odore acre e tossico; l’episodio, purtroppo, non rappresenta un caso isolato; trattasi piuttosto dell’ennesimo ed incivile rogo che pone a serio rischio l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini; l’Autorità giudiziaria, infatti, ha più volte riferito di “una penetrazione profonda nei terreni anche di metalli pesanti” e “del riscontro di diossina nel terreno”; è giacente da tempo, senza alcun seguito, un’ordinanza di sgombero da parte della Procura della Repubblica; se e quali urgenti iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, il Ministro intenda adottare per addivenire allo sgombero dell’area di Scordovillo e porre fine ad una perdurante ed annosa situazione di illegalità; se il Ministro della salute non ritenga opportuno approfondire, per quanto di competenza, le conseguenze di siffatto rogo per l’area ospedaliera e, più in generale, per la salute pubblica dell’intera città”.

On. Domenico Furgiuele, Parlamentare Repubblica Italiana Lega Salvini Premier