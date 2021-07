Volley, l’Akademia Sant’Anna ingaggia la forte schiacciatrice Deborah Liguori: “sono molto entusiasta, non vedo l’ora di cominciare”

21 Luglio 2021 12:27

Volley, in casa Akademia Sant’Anna arriva la schiacciatrice Deborah Liguori

Akademia Sant’Anna continua a fare la voce grossa in questa sessione di mercato e piazza un altro colpo importante, garantendosi le prestazioni della schiacciatrice Deborah Liguori.

Romana, classe 1989, la Liguori rappresenta un’autentica certezza in fase offensiva e si aggiunge al novero di top player già annunciate dalla Società del Presidente Costantino. Non solo punti pesanti ma anche un lungo curriculum con esperienze importanti nei campionati che contano. L’atleta romana nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cisterna 88 in B1 mentre nell’annata precedente (2019/20) si è distinta in A2 con il Roma Volley, esperienza giunta dopo tre stagioni consecutive in vetrina nella Giovolley Aprilia in B1. In quegli anni si renderà protagonista anche di una promozione in Serie A2 (stagione 2018/2019) quando sulla panchina di Aprilia sedeva proprio Nino Gagliardi e la regia della squadra passava per le mani di Margherita Muzi, neo acquisto di Akademia Sant’Anna.

“Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova avventura in una società con un progetto ambizioso – queste le prime parole di Deborah Liguori – Ringrazio la Società, il Presidente e l’allenatore per l’opportunità e la fiducia; farò del mio meglio per dare al mio nuovo club quello che si aspetta da me. Non vedo l’ora di cominciare. Intanto mando un saluto ai tifosi con la speranza di poterli conoscere e vederli numerosi al palazzetto a sostenerci!”