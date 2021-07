Spirlì se la ride, ma lo fa nel suo profilo ufficiale Facebook: stupore e imbarazzo tra gli utenti

21 Luglio 2021 11:20

Il Governatore della Calabria Antonino Spirlì si lascia andare ad una risata di gusto sul profilo ufficiale Facebook, ma agli utenti non è passata inosservata

Spirlì se la ride. Di gusto. Una risata lunghissima, un “ahahah” prolungato. Di quelli che si mandano in chat tra amici, di quelli che si usano sui social. Sui social l’ha usata, lui, questa risata. Esattamente sul profilo ufficiale Facebook. Senza un apparente, quantomeno all’inizio, motivo specifico. Come un adolescente qualunque che posta una risata ironica o pungente perché l’amico ha tradito la sua fiducia o perché sparlano di lui. Se solo non fosse il Governatore della Calabria, mancherebbe soltanto il commento, in risposta a qualche amico: “ti risp in pvt ami”. Ma il punto è proprio quello: Antonino Spirlì è il Governatore della Calabria. E governare una Regione è una cosa un pochettino più seria di una risata a crepapelle su un profilo istituzionale. Lo è soprattutto in questo periodo storico, lo è soprattutto nel giorno in cui i Governatori si riuniscono in conferenza per decidere le nuove linee guida su zone a colori e Green Pass.

Sia chiaro: nulla da condannare da un punto di vista etico e morale. Niente di “grave”, sicuramente niente di simile alla retorica, al politicamente corretto o all’odio sociale fomentato da qualche suo collega. Ma è pur sempre un profilo istituzionale di un Governatore di una Regione. E se questo profilo lo si usa in certi modi, la gente se ne accorge. E i commenti pesanti di alcuni utenti ne sono la prova: “da Calabrese che vive fuori ormai da anni, vedere un post del genere, mi viene da piangere altro che ridere. Mi vergogno al posto suo”, si legge in uno dei tanti commenti. “Ma lei si rende conto della posizione che ricopre e dell’importanza che ha ogni suo gesto? Io sono esterrefatto, come e cosa ha fatto per essere dove si trova non lo voglio né sapere né immaginare”, scrive un altro. E poi c’è chi la butto sull’ironico: “forse ride perché a Cosenza abbiamo la spazzatura che blocca i portoni… le mosche che ci vengono incontro quando usiamo da casa… e perché paghiamo la tari nei termini previsti…”. Non mancano gli utenti che stentano a credere al contenuto del post, pensando che sia opera di qualcun altro: “forse ha preso il cellulare qualche nipote?”, si domandano. E invece no. Niente di casuale. Tutto preparato e voluto, probabilmente in risposta a qualcuno o qualcosa. Non è dato saperlo con certezza. Il momento storico legato alla Calabria potrebbe far pensare alla questione legata alle elezioni regionali, alle prossime candidature, a qualche scricchiolio nel centro-destra.

La conferma del post (ma non la motivazione) arriva da lui stesso, che risponde agli utenti esterrefatti con un altro post: “Leggo i soliti commenti dei finti moralizzatori, che si scandalizzano del buonumore di una giornata. Poi, ci sono i mestatori. E i miscelatori. Insomma, il plotoncino telecomandato di sempre, che nemmeno banno, tanto è scontato. Rido, come chiunque. Come chi dice che non si dovrebbe ridere, manco fossimo ne Il nome della Rosa. Rido come ogni umano. Come chi, leggendo fandonie, ne ride. Rido, per evitare di dover commentare”. In fondo, siamo contenti che lui rida. Ha fatto ridere anche noi. E speriamo che trovi il motivo per farlo sempre, perché ridere è bello.