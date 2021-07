Calcio a 5, il primo rinnovo della Reggio Fc è in panchina: confermato mister Tamiro

22 Luglio 2021 11:29

Calcio a 5, la Reggio Fc comunica la conferma di mister Tamiro

È iniziato ormai da qualche giorno il nuovo percorso della Reggio FC per la stagione 2021-2022. La dirigenza, guidata dal presidente Girella e del direttore generale Politi, è al lavoro per allestire l’organico per il prossimo campionato di Serie C1 calabrese, dopo la semifinale play-off raggiunta nell’ultima annata. Si riparte da mister Peppe Tamiro, confermatissimo alla guida dei biancoazzurri in quello che di fatto sarà il suo terzo campionato in panchina, lui che a sua volta ne ha anche giocati quattro da portiere.

“Sono davvero felice – ha detto – di poter continuare il percorso iniziato due anni fa. Stiamo crescendo come società, sia dal punto di vista organizzativo sia sotto il profilo della vera e propria cultura del lavoro. Il presidente ha avuto fiducia in me, in un momento molto delicato per la Reggio FC e, finora, penso di averla ripagata a dovere”. Il tecnico conclude analizzando le aspettative per il prossimo torneo. “Il campionato che ci attendere sarà di sicuro molto competitivo, viste le squadre che si presentano ai nastri di partenza, ma vista anche la voglia di Futsal che c’è in questa stagione. Noi stiamo lavorando per farci trovare pronti, il tempo ci dirà dove possiamo arrivare…”.