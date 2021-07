La parata decisiva, gli abbracci, le lacrime, la grande gioia, la Coppa al cielo: le FOTO più belle della magica notte italiana

12 Luglio 2021 12:41

Le immagini più belle della festa dell’Italia in campo dopo la conquista dell’Europeo: dagli abbracci a Donnarumma alla premiazione

Una notte magica. Una notte magica di un’estate italiana. Come l’inno che ha accompagnato gli azzurri durante tutto il percorso di questo Europeo, culminato ieri col trionfo a Wembley di fronte ad uno stadio pieno zeppo di tifosi inglesi. E’ un’altra serata lunghissima, è un’altra serata di sofferenza, è un altro 1-1 e un’altra lotteria dei rigori, che come la Spagna vede di nuovo vincitrice la squadra del Mancio. E se con le Furie Rosse il merito si divise tra Jorginho e Donnarumma, questa volta è tutto di quel ragazzone di 22 anni, la cui giovinezza si nota solo sulla carta d’identità: neutralizza i rigori di Sancho e Saka con la naturalezza di un uomo vissuto e con la spavalderia di chi sa di essere il più forte. E poi la festa, la lunga rincorsa al portierone, gli abbracci e le lacrime in panchina, i salti di gioia nello spicchio dei nostri tifosi, la premiazione con capitan Chiellini ad alzarla al cielo. Tutte le immagini più belle da rivivere nella nostra fotogallery.