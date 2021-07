Calcio a 5, che colpo della Futura: ufficiale l’accordo con l’esperto Aldo Durante

21 Luglio 2021 11:39

La Polisportiva Futura ha ingaggiato l’esperto Aldo Durante, innalzando il tasso qualitativo della squadra con un innesto dal curriculum importante

Un colpo esperto e importante per prepararsi bene alla nuova stagione, nella speranza che possa proseguire sulla falsariga dell’ultima, ma magari con un epilogo diverso: la Polisportiva Futura ha infatti raggiunto l’accordo con Aldo Durante, classe 1985, uno dei calcettisti più importanti del panorama reggino e non solo. A lui l’esperienza non manca, come precisa nella nota ufficiale il suo nuovo club: “Durante nelle ultime stagioni ha difeso i colori del Cataforio Calcio a 5, ma vanta tante presenze in serie A e persino con la maglia azzurra. Un innesto che va ad alzare il tasso qualitativo della squadra gialloblù, che non intende fermarsi qui nella costruzione della squadra in vista del prossimo campionato”.

“Dopo tanti anni cambiare società non è semplice, fortunatamente ritrovo molti visi conosciuti tra dirigenti ed ex compagni di squadra e già questo è un grande aspetto positivo. Mi aspetto di trovare un gruppo coeso e un ambiente sereno. L’unica promessa che posso fare è quella che mi ha contraddistinto negli anni e cioè dare anima e corpo per la maglia che indosso. Senza mai risparmiarmi. Farò di tutto per ripagare la fiducia riposta in me dalla società”, spiega Durante, che ha sottolineato la propria soddisfazione per la proposta gialloblù. Il primo impatto con il mondo Futura è stato subito positivo: “vorrei ringraziare di cuore la famiglia Mallamaci per aver insistito fortemente nel portarmi alla Futura. Mi hanno messo nelle condizioni migliori per poter accettare di far parte di questo nuovo progetto. Ho anche avuto il piacere di parlare con il Presidente Cogliandro e con il Direttore Gattuso entrando subito in sintonia. Una società con ruoli e figure ben delineate, davvero un ottimo impatto”.