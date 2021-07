Iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo! Lo spettacolo della cerimonia d’apertura fra luci, colori e tradizioni [GALLERY]

23 Luglio 2021 14:49

Tutto lo spettacolo della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo: la sfilata delle bandiere di tutti gli stati, dalle delegazioni più volte a quelle con una manciata di atleti, le variopinte divise e l’emozione degli atleti che rappresentato il proprio Paese

Con un anno di ritardo, dovuto alle complicazioni che il mondo ha dovuto affrontare e sta ancora affrontando a causa della pandemia di Covid, le Olimpiadi di Tokyo possono dirsi ufficialmente iniziate. A dirla tutta le prime gare si sono già svolte da due giorni a questa parte, ma l’evento canonico, senza il quale ogni kermesse olimpica non può essere tale, è la splendida e suggestiva cerimonia d’apertura. Dopo le emozionati performance artistico-musicali, dalla Grecia (secondo tradizione) al Vietnam seguendo l’alfabeto giapponese, tutti i Paesi partecipanti hanno sfilato con la propria delegazione. Gruppi numerosi e altri più ristretti, vestiti con la divisa ufficiale o con gli abiti della tradizione, lo stile sobrio, la moda e l’ecletticità variopinta si sono fusi in uno spettacolo di colori, suoni e un colpo d’occhio pazzesco. Da segnalare molti Paesi con il doppio portabandiera (tra i quali l’Italia), uno maschile e uno femminile: può sembrare una banalità, ma non lo è per alcuni stati in cui, anche grazie allo sport, le donne stanno conquistando l’emancipazione e maggiori diritti rispetto al passato. La Russia sfila senza bandiera e simboli ufficiali, dopo lo scandalo doping, forse l’unica nota sonata della cerimonia. L’Italia ha sfilato per 18ª, con divise bianche e un motivo tricolore: dietro Elia Viviani e Jessica Rossi, i due portabandiera stelle del ciclismo su pista e tiro a volo, una delegazione ben nutrita e festosa di ragazzi che da domani punteranno a vincere quante più medaglie possibili. Emozioni che nessuna pandemia può cancellare.