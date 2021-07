28 Luglio 2021 17:14

Isola pedonale a Reggio Calabria, il Touring Club Italiano: “va nell’ottica di un cambiamento nella fruizione degli spazi e dei servizi che mette in discussione la percezione della città e le attuali abitudini dei cittadini, consolidatesi negli anni”

“Nella nostra città recentemente qualsiasi innovazione o intervento pubblico fa nascere subito due partiti (i favorevoli ed i contrari) che ci riporta all’epoca dei Guelfi e Ghibellini. Il nostro Club non intende appartenere a nessuno dei due schieramenti ma non può non esprimere il convincimento di una associazione che dal 1894 si occupa di turismo, cultura e ambiente“. E’ quanto scrive in una nota il Club di Territorio del Touring Club Italiano di Reggio Calabria. “Per ciò che attiene all’isola pedonale del Corso Matteotti –prosegue la nota- realizzata dall’Amministrazione Comunale su proposta di un gruppo di imprenditori per un miglioramento dell’offerta turistica, essa a ns. avviso va nell’ottica di un cambiamento nella fruizione degli spazi e dei servizi che mette in discussione la percezione della città e le attuali abitudini dei cittadini, consolidatesi negli anni. Tutte le città turistiche negli ultimi anni si stanno orientando verso la mobilità dolce e in molti centri storici i parcheggi e il traffico privato sono stati limitati o di fatto aboliti da anni, previa la relativa predisposizione delle contromisure per evitare i possibili inconvenienti. Ricordiamo le polemiche scoppiate all’epoca a seguito della creazione dell’isola pedonale del Corso Garibaldi, oggi da tutti dimenticate“.

In conclusione il Club di Territorio del Touriung Club Italiano di Reggio Calabria propone “di attendere la fine dell’esperimento per le valutazioni che potranno essere tratte anche dall’ascolto dei pareri degli esercenti, dei residenti, degli automobilisti, dei tecnici comunali e, cosa per noi fondamentale, dai turisti presenti in città”.