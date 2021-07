Incidente mortale a Bocale, Reggio Calabria in lutto per Domenico Malacrinò. L’Associazione Basta Vittime sulla Ss 106: “ennesimo fallimento della società civile”

29 Luglio 2021 13:01

Il messaggio di cordoglio dell’Organizzazione di Volontariato alla famiglia del 55enne nativo di Reggio Calabria

Una nuova tragedia sulla Statale Jonica 106, dove nella giornata del 27 luglio ha perso la vita il reggino Domenico Malacrinò. L’uomo, alla guida di un motociclo, è andato a sbattere contro un’autovettura. Insieme a lui anche una donna è rimasta ferita. E’ purtroppo l’ennesimo lutto su una strada considerata ormai maledetta e con un post lo ha segnalato l’Associazione Basta Vittime sulla Ss 106. “Questo il volto di Domenico Malacrinò, 55 anni, che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sulla famigerata asfalto della strada Statale 106 – si legge – . Questo è l’ennesimo fallimento per ognuno di noi e per questa cosiddetta “società civile” incapace di assumere scelte che possano risolvere problemi che provocano morte e dolore da decenni…! L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 rivolge un pensiero alla Famiglia adesso pensa nel dolore più profondo e drammatico, ai parenti ed agli amici tutti… Poi un invito a tutti gli iscritti al gruppo ed alla nostra pagina: una PREGHIERA (laica, cattolica, e di qualsiasi religione), affinché tutti riescano ad avere la forza necessaria per superare questo difficile momento. Basta un minuto del nostro tempo che di sicuro non sarà sprecato…”.