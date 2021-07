Meno CO2 e meno consumi: nasce Sikania, la nuova nave di Bluferries. Inaugurato al porto di Messina il traghetto per il servizio di trasporti nello Stretto [FOTO, VIDEO e DETTAGLI]

23 Luglio 2021 14:48

Questa mattina al porto di Messina è stata inaugurata Sikania, la nuova nave di Bluferries che attraverserà lo Stretto a partire da agosto

Una nuova “perla” che attraverserà lo Stretto. E’ stata inaugurata questa mattina, al porto di Messina, Sikania, la nuova nave di Bluferries – controllata da RFI (Gruppo FS Italiane) – che alimenterà il servizio di traghettamento dello Stretto. Lunga 104 metri e larga 18, la nave sarà operativa da agosto 2021 e offrirà servizi per il trasporto di passeggeri e merci tra Messina e Villa San Giovanni.

Costi, dettagli e caratteristiche della nuova nave Sikania: 20 milioni di investimento, meno consumi e meno CO2

La nave Sikania, costruita dalla Celt Navtecnica Maritime Services presso il cantiere Kanellos Bros – Pireo Grecia, gemella della Trinacria arrivata nello Stretto nel 2019, andrà ad aggiungersi alla flotta di Bluferries che, con corse cadenzate mediamente ogni ora, collega tutti i giorni, h24, i porti di Villa San Giovanni e Messina (Tremestieri e Porto Storico). L’investimento economico, in autofinanziamento, è di circa 20 milioni di euro. La nave traghetto ha un ponte dedicato al transito degli automezzi, uno per i passeggeri, può trasportare fino a 400 persone tra viaggiatori e membri dell’equipaggio e 24 tir o 125 autoveicoli. Sempre più ecosostenibile grazie a minori consumi di carburante (-30%) realizzati anche grazie a speciali vernici usate per lo scafo, una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 e una predisposizione per nuove alimentazioni ancora più green, Sikania garantisce un agevole servizio di trasporto per i passeggeri a ridotta mobilità e assicura elevati standard di qualità con minori vibrazioni per un maggiore comfort di navigazione.

Inaugurazione Sikania al porto di Messina: gli interventi dei presenti

Mattinata emozionante quella vissuta al taglio del nastro. All’inaugurazione hanno partecipato Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e DG RFI, Giuseppe Sciumè, Amministratore Delegato Bluferries, Dafne Musolino, Assessore alle Politiche del Mare Comune di Messina, Massimo Morgante, Assessore Viabilità e Trasporti Villa S. Giovanni, Domenica Catalfamo, Assessore Infrastrutture, Pianificazione e Sviluppo Territoriale, Pari Opportunità Regione Calabria, Marco Falcone, Assessore Infrastrutture e Mobilità Regione Sicilia.