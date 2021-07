22 Luglio 2021 10:54

Reggio Calabria, Ilario Tassone eletto presidente del consiglio dell’Ordine degli Architetti durante la seduta di insediamento dello scorso 15 luglio

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria nel corso della seduta di insediamento del 15 Luglio 2021 ha eletto Ilario Tassone, libero professionista, alla carica di Presidente del Consiglio, alla carica di Segretario Santina Dattola e alla carica di tesoriere Beatrice Bruzzì. Fanno parte del Consiglio Elvira Alvaro, Gesualdo Pasquale Azzarello, Rosario Giovanni Brandolino, Mariangela Cama, Giacomo Chirico, Patrizia De Stefano, Antonino Di Benedetto, Ignazio Ferro, Tommaso Melchini, Antonio Carmelo Pallone, Antonio Domenico Principato, Elisa Zoccali.

“Questo consiglio si insedia in un periodo particolarmente complesso per l’intera società civile ed in particolar modo per il mondo della progettazione e delle costruzioni, oggi interessati da un grande cambiamento che ci impone di assumere un ruolo da protagonista nel processo di trasformazione del paese”. E’ quanto afferma il Presidente Arch. Ilario Tassone. “In questo contesto le azioni che intendiamo mettere in campo saranno concrete e orientate a valorizzare la professione di architetto in tutte le sue molteplici declinazioni, puntando a rimettere il progetto e la sua necessaria qualità al centro dell’attenzione. Un grande ringraziamento va al presidente uscente Salvatore Vermiglio per il grande l’impegno profuso e per aver avviato un importante processo di apertura e vicinanza dell’ordine ai propri iscritti. Grazie anche a tutti i consiglieri uscenti che hanno saputo dare preziosi e qualificati contributi con spirito di leale collaborazione, sempre al servizio della categoria e nell’interesse della collettività”, conclude.