Il medagliere all-time delle Olimpiadi: Italia 6ª, la Cina fiuta il sorpasso. Stati Uniti imprendibili

20 Luglio 2021 21:12

Italia al 6° posto per medaglie vinte nel medagliere all-time delle Olimpiadi: la Cina potrebbe operare il sorpasso già a Tokyo. Gli Stati Uniti restano dominatori incontrastati

Quante medaglie ha vinto l’Italia nella storia delle Olimpiadi? Una domanda che in molti si staranno ponendo a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo. La risposta è: 578. Assente ad Atene 1896 e St. Lous 1904 (partecipazione in realtà non riconosciuta dal CIO), l’Italia fa parte del ristretto gruppo di 4 nazioni (con Francia, Gran Bretagna e Svizzera) ad aver preso parte a tutte le Olimpiadi dell’epoca moderna. Gli atleti azzurri si sono portati a casa 578 medaglie, 207 delle quali d’oro, 178 d’argento e 193 di bronzo. La compagine tricolore si appresta ad esordire a Tokyo come 6° forza del medagliere per medaglie complessive e ori vinti. La Cina però fiuta il sorpasso. Il colosso asiatico a Rio si è portato a casa 26 ori contro i soli 8 degli azzurri e addirittura 70 medaglie totali contro le 28 italiane. I cinesi distano appena 36 medaglie in classifica e, a meno di exploit azzurro, il sorpasso sembra solo questione di tempo. Imprendibili gli Stati Uniti primi con 1022 ori e 2522 medaglie totali.

Il medagliere italiano in tutte le Olimpiadi

La top 10 del medagliere all-time delle Olimpiadi