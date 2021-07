I demoni in testa, ma anche il grande affetto dei tifosi: Simone Biles “vale più dei suoi successi” e le scrive anche Michelle Obama

29 Luglio 2021 09:44

Simone Biles torna a parlare dopo il crollo psicologico avuto durante la gara a squadre di ginnastica: la superstar USA ringrazia i suoi tifosi per l’affetto mostratole e incassa i complimenti di Michelle Obama

Anche la migliore ginnasta al mondo, da molti considerata la migliore della storia, si è scoperta umana e dunque fragile. Simone Biles sta vivendo un vero e proprio dramma alle Olimpiadi di Tokyo nelle quali era arrivata per scrivere la storia e fare incetta di medaglie d’oro, come da copione. Ecco, proprio l’immenso peso delle aspettative l’ha fatta crollare. La superstar della ginnastica USA è stata schiacciata sotto la gravosa pressione di non poter sbagliare e nella gara a squadre ha avuto un crollo psicologico che l’ha portata ad abbandonare la competizione. La 6 volte medagliata olimpica ha parlato di “demoni nella testa“, spiegando di doversi prendere del tempo per pensare alla propria salute mentale.

Quanto accaduto ha scioccato gli Stati Uniti, ma passato l’iniziale momento di stupore misto a tristezza, i tifosi della Biles l’hanno riempita di messaggi d’affetto e sostegno. Fra di essi è spuntato anche quello dell’ex First Lady Michelle Obama che ha scritto su Twitter: “sono abbastanza brava? Sì, lo sono. Il mantra che pratico quotidianamente. Simone Biles, siamo orgogliosi di te e facciamo il tifo per te“.

Simone Biles è tornata a parlare di quanto accaduto, questa volta con un tono decisamente diverso, ringraziando tutti quanti le hanno offerto il proprio sostegno in un momento così difficile: “l’amore e il sostegno che ho ricevuto mi hanno fatto capire che io valgo più dei miei successi e della mia ginnastica , una cosa a cui non avevo mai creduto prima“.