Olimpiadi di Tokyo 2021, Djokovic favorito per l’oro nel tennis: Fognini e Sonego speranze azzurre, tanti i forfait pesanti

21 Luglio 2021 19:09

Fabio Fognini e Lorenzo Sonego speranze del tennis italiano a Tokyo 2021: Djokovic favorito per l’oro, tante le assenze fra i big

Novak Djokovic è il favorito numero 1 per l’oro olimpico nel tennis a Tokyo 2021. Il campionissimo serbo, già vincitore di Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, è pronto a mettersi al collo anche la medaglia del metallo più prezioso, per presentarsi agli US Open per un’en-plein storica in caso di successo. Pochi i rivali degni di nota sul suo cammino, tanti big infatti non ci saranno. Rafael Nadal ha rinunciato per preservare la propria salute al termine di un Roland Garros molto dispendioso. Stesso discorso per Roger Federer, alle prese con continui problemi alle ginocchia. Fuori anche Dominic Thiem e gli azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Al femminile non ci sarà la leggendaria Serena Williams, ma pesano anche le assenze di Azarenka e Kerber.

Orfana dei due azzurri sopracitati, l’Italia può comunque contare su 6 tennisti interessanti. Le speranze di medaglia sono affidate a Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ma attenzione a Lorenzo Musetti che ha ben figurato a Parigi. Nel femminile Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani (convocata in extremis per il forfait di Martina Trevisan) proveranno a dire la loro, pur non partendo fra le favorite. Del resto, la tradizione italiana nel tennis olimpico vanta ben poche gioie: unica medaglia il bronzo di Parigi 1924 vinto da Uberto Luigi De Morpurgo. Va detto anche che il tennis è stato assente alle Olimpiadi dal 1928 al 1988: nel 1968 a Città del Messico e nel 1984 a Los Angeles il tennis è stato considerato uno sport dimostrativo e quindi non vengono contati i bronzi di Paolo Canè e Raffaella Reggi.